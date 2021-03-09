تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:46 ص
محمود حفنىطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في تحديد هوية المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو التحرش بطفلة المعادي داخل مدخل أحد العقارات بالمنطقة، حيث تبين أنه يدعى "محمد جودت".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة المعادي في القاهرة لحظة تحرش شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولته الاعتداء عليها جنسيا، وآثار حالة من الغضب والاستياء على السوشيال ميديا وسط مطالب كبيرة بالقبض عليه.
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادىونجحت قوات الأمن التابعة لمباحث قسم شرطة المعادي من القبض عليه فور تحديد هويته، ويتم الآن التحقيق معه لمعرفة تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة المعادي في القاهرة لحظة تحرش شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولته الاعتداء عليها جنسيا، وآثار حالة من الغضب والاستياء على السوشيال ميديا وسط مطالب كبيرة بالقبض عليه.
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أول تحرك من الداخلية فى واقعة التحرش بطفلة المعادي
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.
وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.