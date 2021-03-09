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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:46 ص
التحرش بطفلة المعادي
التحرش بطفلة المعادي
محمود حفنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في تحديد هوية المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو التحرش بطفلة المعادي داخل مدخل أحد العقارات بالمنطقة، حيث تبين أنه يدعى "محمد جودت".

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

ونجحت قوات الأمن التابعة لمباحث قسم شرطة المعادي من القبض عليه فور تحديد هويته، ويتم الآن التحقيق معه لمعرفة تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة المعادي في القاهرة لحظة تحرش شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولته الاعتداء عليها جنسيا، وآثار حالة من الغضب والاستياء على السوشيال ميديا وسط مطالب كبيرة بالقبض عليه.

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وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

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