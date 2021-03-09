تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى ونجحت قوات الأمن التابعة لمباحث قسم شرطة المعادي من القبض عليه فور تحديد هويته، ويتم الآن التحقيق معه لمعرفة تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة المعادي في القاهرة لحظة تحرش شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولته الاعتداء عليها جنسيا، وآثار حالة من الغضب والاستياء على السوشيال ميديا وسط مطالب كبيرة بالقبض عليه. ونجحت قوات الأمن التابعة لمباحث قسم شرطة المعادي من القبض عليه فور تحديد هويته، ويتم الآن التحقيق معه لمعرفة تفاصيل واقعة التحرش بطفلة المعادي.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بمنطقة المعادي في القاهرة لحظة تحرش شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولته الاعتداء عليها جنسيا، وآثار حالة من الغضب والاستياء على السوشيال ميديا وسط مطالب كبيرة بالقبض عليه.





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أول تحرك من الداخلية فى واقعة التحرش بطفلة المعادي



وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها. وأظهر الفيديو قيام المتحرش باستدراج طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في تحديد هوية المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو التحرش بطفلة المعادي داخل مدخل أحد العقارات بالمنطقة، حيث تبين أنه يدعى "محمد جودت".