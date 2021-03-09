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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«ديلى ميل» تبرز نتائج ليفربول «المخزية» منذ بداية 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:26 ص
ليفربول
ليفربول
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أبرزت صحيفة "ديلي ميل الإنجليزية" الهزيمة السادسة لليفربول على التوالي في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث وصفت الصحيفة نتائج النادي بـ"المخزية" منذ بداية عام 2021.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول سقط الأحد الماضي على أرضه من جديد أمام ضيفه فولهام، بعد هزيمته بهدف نظيف، ليشهد ملعب الآنفيلد الهزيمة السادسة على التوالي للريدز، وهو ما يضع الفريق في موقف حرج في صراعه من أجل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وليس الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وأضافت أن ليفربول شق طريقه الموسم الماضي نحو لقب الدوري الإنجليزي، بعدما تمكن الريدز بقيادة المدير الفني يورجن كلوب ولاعبيه من كسر رقم قياسي مختلف كل أسبوع تقريبًا، حيث كان موسم 2019-2020، مليئًا بالأرقام القياسية لليفربول.

وأشارت إلى أن الفريق هذا الموسم، وخاصة منذ بداية العام الجديد، تعرض لانتكاسة وشهد تراجعًا استثنائيًا، حيث أصبح الفارق الأن بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي 22 نقطة كاملة.

وبحساب نتائج أخر 6 مباريات للفريق بالدوري، يحتل ليفربول المركز قبل الأخير، حيث يسبق شيفيلد يونايتد فقط بفارق الأهداف، بينما يحتل الفريق في جدول الترتيب العام حاليا المركز الثامن برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أستون فيلا صاحب المركز التاسع، والذي يملك مباراتين ناقصتين.

وبعد الهزيمة المذلة لليفربول أمام فولهام الأحد الماضي، أصبح ليفربول أول فريق في البريميرليج يخسر 6 مباريات على ملعبه منذ خسارة هدرسفيلد تاون 7 مباريات على ملعبه "جون سميث" في عام 2019.

وفي حال خسارة ليفربول على أرضه الشهر المقبل في مواجهته مع أستون فيلا، ستعني أن ليفربول سيصبح أحد أسوأ الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتلقى خسائر على أرضه إلى جوار هدرسفيلد تاون.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي التي يخسر فيها النادي ست مباريات متتالية في الدوري على أرضه، منذ موسم 1953-1954، عندما أنهى الفريق الموسم في المركز الأخير في جدول الترتيب.

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