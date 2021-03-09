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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولى» ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:16 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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أناب رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في افتتاح المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت القادم، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحـت عنوان: (حوار الأديان والثقافات).

وكان وزير الأوقاف قد أكد في وقت سابق أن الإعلان والإعداد لمؤتمر "حوار الأديان والثقافات" جاء استجابة للدعوة الصادقة التي أطلقها وتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار دولي يرسخ لسياسة الحوار الإنساني.

وأوضح وزير الأوقاف - خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر "حوار الأديان والثقافات" المزمع انعقاده خلال يومي 13 و14 مارس الجاري - أن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائيّة، لكن مصر نجحت في تنظيم بطولات ولقاءات عالمية كبيرة، ولولا التقيد بأعداد المشاركين، لكانت الأعداد أضعاف من سيشاركون، وذلك لاهتمام العالم بالحوار، لافتا إلى أن شعار المؤتمر هو "حوار لا صدام".

وقال إن عوامل نجاح الحوار هي تحديد الهدف والغاية من الحوار والرسالة التي يريدها المحاور، مؤكدا أن الحوار الهادف سيقطع الطريق على أصحاب الأفكار المتطرفة والعقول الجامدة والجماعات الإرهابية، كما سيؤدي إلى احترام الخصوصيات والابتعاد عن فرض تقاليد الآخر أو الذوبان في سياسة الآخر وحضارته وثقافته، وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي في دعوته للحوار وفي حواره مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن المؤتمر يشارك فيه نحو 75 شخصية عالمية كبيرة ما بين دينية وسياسية وإعلامية، وسوف يناقش 31 بحثا و10 ورقات عمل متميزة، وأن كل جلسة من جلسات المؤتمر سوف يشارك فيها نحو 20 ضيفا من الشخصيات المصرية والعربية والعالمية.

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