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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:55 ص
الدواجن
الدواجن
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية االمصرية اليوم ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 27 و28 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الدجاج البلدى 37 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:

سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 28 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الأحمر 27 إلى 29 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم ما يقرب من 6 و9 جنيه، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

وجاءت اسعار الكتاكيت علي النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض شركات 11.5 إلى 14.25 جنيه.
سعر الكتكوت الأبيض قطعان 10.80 إلى 11 جنيها.
سعر الكتكوت الساسو 5 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

واستقرت أسعار الرومي اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

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أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

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