أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:55 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية االمصرية اليوم ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.
وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:
سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 28 جنيهًا.
سعر كيلو اللحم الأحمر 27 إلى 29 جنيهًا.
وجاءت اسعار الكتاكيت علي النحو التالي:
سعر الكتكوت الأبيض شركات 11.5 إلى 14.25 جنيه.
سعر الكتكوت الأبيض قطعان 10.80 إلى 11 جنيها.
سعر الكتكوت الساسو 5 إلى 5.5 جنيه.
على المستوى المحلي، استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية االمصرية اليوم ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.
أسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021
أسعار الدواجن البيضاءسجلت أسعار الدواجن البيضاء 27 و28 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الدجاج البلدى 37 جنيهًا للكيلو.
وجاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:
سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 28 جنيهًا.
سعر كيلو اللحم الأحمر 27 إلى 29 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوموسجلت أسعار الكتاكيت اليوم ما يقرب من 6 و9 جنيه، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.
وجاءت اسعار الكتاكيت علي النحو التالي:
سعر الكتكوت الأبيض شركات 11.5 إلى 14.25 جنيه.
سعر الكتكوت الأبيض قطعان 10.80 إلى 11 جنيها.
سعر الكتكوت الساسو 5 إلى 5.5 جنيه.
أسعار الرومي اليومواستقرت أسعار الرومي اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.
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