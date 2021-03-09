أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

أسعار الذهب اليوم فى مصر

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.