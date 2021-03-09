«التصديرى للحاصلات الزراعية» يوقع مذكرة تفاهم مع الأردن لزيادة الصادرات المصرية

وقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مذكرة تفاهم مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الأردنية بمقــر المجلس، وتهــدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات حول الاستيراد والتصدير والاستثمارات التي تخص قطاع الحاصلات الزراعية في البلدين.كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تطوير الخدمات للمصدر المصري والمستورد الأردني في المنتجات الزراعية، وإمكانية إيجاد فرص تجارية للمنتجات الزراعية المصرية، وتوفر الاتفاقية إمكانية العمل على تشكيل وفود تجارية بين الطرفين، وضمان تسهيل اللقاءات الثنائية بين المستوردين والمصدرين ورعايتها والتعميم على أعضاء النقابة والمجلس في حال إيجاد فرص تجارية متبادلة.وقال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم التعاون بمختلف الفعاليات التجارية التي ينفذها الطرفين، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه مكتب التمثيل التجاري المصري بالأردن لتقريب وجهات النظر وسرعة توقيع هذه الإتفاقية، مؤكدًا أن هذا التعاون مستمر مع التمثيل التجاري لفتح المزيد من القنوات التسويقية أمام الصادرات الزراعية المصرية.يذكر أن صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلي دولة الأردن، بلغت حوالي 79 ألف طن بقيمة وصلت إلى 41 مليون دولار خلال الموسم المنتهي 20192020، وتأتي كل من محاصيل «الموالح، والموز، والمانجو، والثوم، والبطاطا»، على رأس المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من مصر إلى الأردن.