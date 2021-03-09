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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير صحة السويس يزور ثلاجة الموتى والمستشفى العام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:29 ص
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
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أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، زيارة ليلية مفاجئة، لثلاجة حفظ الموتى ومستشفى السويس العام لمتابعة سير العمل.

وشملت الزيارة قسم طوارئ الباطنة، للتأكد من الالتزام بالنوبتجيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومدى التزام الفريق الطبي بالتواجد والزي والتعامل الجيد مع المرضى.

وقال الحفناوي إن قسم الباطنة من اكثر الاقسام التي يتردد عليه المرضى، ويستقبل حالات الكورونا، مشيرا إلى أهمية دور أفراد الأمن في تنظيم الدخول لتسهيل الكشف على المرضى.

كما تابع مدير الصحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونظافة المكان والتعقيم والتطهير المستمر.

وشملت جولة مدير صحة السويس المرور على ثلاجه حفظ الموتى والتأكد من صلاحية جميع الثلاجات والوقوف على الاحتياجات والمعوقات لحلها.

يأتي ذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة للحفناوي ليلًا ونهارًا لمتابعة العمل وتحسين الأداء والوقوف على جودة الأداء الطبي.
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس يزور ثلاجة الموتى والمستشفى العام
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس يزور ثلاجة الموتى والمستشفى العام
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس يزور ثلاجة الموتى والمستشفى العام
مدير صحة السويس
مدير صحة السويس يزور ثلاجة الموتى والمستشفى العام

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