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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:22 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وغزل المحلة
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

واختارت اللجنة، الحكم عبد العزيز السيد لإدارة المباراة، على أن يعاونه أحمد ساهر كمساعد أول، وعدي عيد كمساعد ثان، ومحمد عبد العزيز كحكم رابع، بالإضافة إلى حكم الفيديو محمد عادل، ومساعد حكم الفيديو عمرو رمضان.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل حاليا المركز التاسع في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

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