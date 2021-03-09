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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فى ندوته الختامية.. فنانو ملتقى الأقصر يناقشون إبداعاتهم بالقاهرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:19 ص
السينما بالهناجر
السينما بالهناجر
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أقيمت مساء أمس (الإثنين) ندوة بعنوان: (حوار حول ملتقى الأقصر الدولي) بقاعة السينما بالهناجر، تزامنًا مع ختام معرض نتاج الدورة الثالثة عشر لملتقي الأقصر الدولي للتصوير بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

أدار الندوة الكاتب الصحفى سيد محمود، وحضرها عماد أبوزيد قوميسير عام الملتقى، وعادل ثروت عضو اللجنة العليا والفنانين المشاركين هانى رزق وأسماء جنيدى والفنانة أمنية سيد، ومن السودان الشقيق شارك فى الندوة الفنان عادل كبيدة.

قدم عماد أبوزيد الشكر فى بداية الندوة للفنانين على مشاركتهم فى فعاليات دورة استثنائية جرت وسط أحداث بالغة الصعوبة، كما أثنى على الأعمال المنتجة خلال الدورة الثالثة عشر والتى تميزت بجودتها وتفردها على المستوى الفنى.

من جانبه تحدث الفنان هانى رزق عن سعادته البالغة بالمشاركة وسط مجموعة متنوعة من الفنانين الشباب، الأمر الذى يمثل بالغ الأثر له فى التعرف على رؤى جديدة ومتنوعة من خلال جيل الشباب.

وشرحت الفنانة أسماء جنيدى تجربتها من خلال التأثر بالأقصر والبيئة المحيطة، وكذلك الاثار الفرعونية التى أضافت الكثير لأعمالها بشكل عام.

وفى نهاية الندوة قدم الفنان السودانى الكبير عادل كبيدة إقتراح لإدارة الملتقى بضرورة إستحداث ورشة خاصة للنقد الفنى والتشكيلى تعمل جنبًا إلى جنب مع فعاليات الدورات القادمة لتكوين جيل جديد من النقاد.

ومعرض أعمال الدورة الثالثة عشر للملتقى ضم أعمال الفنانين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد ويارا حاتم شافعي.

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