تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن الدولة خصصت وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ للدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا في مستشفي عزل بلطيم في مايو الماضي، بإيجار رمزي سيتسلمها خلال أيام.وأكدت المحافظة، في بيان، أن الدكتور البطل أحد أبطال الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا، فضحى بنفسه في سبيل توفير خدمة طبية للمرضى لينضم للمئات من الأطقم الطبية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية.وقالت مروة ممدوح، زوجة الدكتور محمود سامي قنيبر، إن زوجها سيتم تكريمه ضمن المكرمين في احتفالية يوم الشهيد المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس.وأضافت زوجة الطبيب، لـ«الدستور»، أن ذلك التكريم سيأتي لما بذله الدكتور محمود من تضحيات في مجال عمله لخدمة وطنه مصر، والذي رفض عروض سفر لدول عربية في بداية الجائحة وفضل البقاء في بلده ليعالج مصابي كورونا متطوعًا للعمل في مستشفى العزل.فيما قدم الدكتور محمود سامي قنيبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته له لتكريمه في يوم الشهيد تقديرًا لما بذله من تضحيات في عمله.وأضاف الدكتور محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه يشعر بالامتنان والفرحة لتذكر الرئيس له وعدم نسيانه، خاصة بعد أن نسي قصته الكثيرون خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر مرة أخرى للرئيس على تلك اللفتة الرائعة والتي كان مفادها «إحنا مش ناسينك».