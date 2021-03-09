رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:02 ص
الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي قنيبر
عمرو الشامي
طباعة
أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن الدولة خصصت وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ للدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا في مستشفي عزل بلطيم في مايو الماضي، بإيجار رمزي سيتسلمها خلال أيام.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن الدكتور البطل أحد أبطال الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا، فضحى بنفسه في سبيل توفير خدمة طبية للمرضى لينضم للمئات من الأطقم الطبية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية.

وقالت مروة ممدوح، زوجة الدكتور محمود سامي قنيبر، إن زوجها سيتم تكريمه ضمن المكرمين في احتفالية يوم الشهيد المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء الموافق 9 مارس.

وأضافت زوجة الطبيب، لـ«الدستور»، أن ذلك التكريم سيأتي لما بذله الدكتور محمود من تضحيات في مجال عمله لخدمة وطنه مصر، والذي رفض عروض سفر لدول عربية في بداية الجائحة وفضل البقاء في بلده ليعالج مصابي كورونا متطوعًا للعمل في مستشفى العزل.

فيما قدم الدكتور محمود سامي قنيبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته له لتكريمه في يوم الشهيد تقديرًا لما بذله من تضحيات في عمله.

وأضاف الدكتور محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أنه يشعر بالامتنان والفرحة لتذكر الرئيس له وعدم نسيانه، خاصة بعد أن نسي قصته الكثيرون خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر مرة أخرى للرئيس على تلك اللفتة الرائعة والتي كان مفادها «إحنا مش ناسينك».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مفاجآت جديدة عن مقابلة الأمير هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

بسبب صباح.. كواليس الخلاف بين محمد سلطان وبليغ حمدى

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

آن الصافى: الأمل كبير فى الأجيال الحديثة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور