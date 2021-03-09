الرئيس الأمريكى يرشح امرأتين من جنرالات الجيش لتولى «مراكز 4 نجوم»

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترشيحه لامرأتين من جنرالات الجيش الأمريكي لتولي مهام جديدة لمراكز من فئة 4 نجوم في جيش الولايات المتحدة.وأوضح «بايدن»، خلال فعالية جرت في البيت الأبيض بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن من بين الترشيحات الجنرال لورا ريتشاردسون وجاكلين فان أوفوست التي رشحها لتولي مهام النقل في الجيش.وأشار «بايدن» إلى أنه إذا تم التأكيد على توليهما مهامها الجديدة، فإنهن ستكونان الثانية والثالثة في تاريخ الجيش الأمريكي اللتان تتوليان مناصب قيادية من هذا النوع.وقدّم «بايدن» الشكر لريتشاردسون وفان أوفوست على الخدمة في الجيش الأمريكي.من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في الفعالية ذاتها: «إننا نعلم أن المرأة تشكل اليوم 16% من عناصر الخدمة العسكرية الأمريكية الفعالة»، مشيدة بمشاركة المرأة في الخدمة العسكرية بالولايات المتحدة.