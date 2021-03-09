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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الصور الأولى من كواليس فيلم «آل هارون»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:37 ص
أسرة فيلم آل هارون
أسرة فيلم آل هارون
منار إبراهيم - نرمين مقبل
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تستأنف أسرة فيلم "آل هارون" تصوير مشاهدها من أحداث الفيلم حاليا فى تصوير خارجى داخل القاهرة، حيث قام كل من الفنان إيهاب فهمى ومحمد عز وعبير صبرى وغيرهم، بتصوير بعض المشاهد الخاصة بهم مؤخرا.

وتعاقدت مؤخرا شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى مع الفنان إسلام حافظ الذى إنضم لأسرة فيلم "آل هارون "، كما تعاقد أيضا الموسيقى "مودى كامل" لتنفيذ الموسيقى التصويرة للفيلم.

ومن جهه أخرى بدأ المنتج حسنى محمود فى التحضير للعمل التالى ضمن أعماله الإنتاجية، حيث أكد منتج "أل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائى وأكثر من عمل درامى من المقرر الإستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم "آل هارون" الجارى تصويره حاليا، مع احتمالية البدء فى التصوير قبل نهاية مارس الجارى.

يذكر أن فيلم "آل هارون " أحد أبرز الأعمال التى فرضت نفسها على الساحة وأصبحت ضمن أشهر الأفلام التى يجرى تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا فى دور العرض السينمائى داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، فى وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائى إلى رفع بعض الأفلام بعد تدنى عائداتها.

"آل هارون" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمى، أحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبى، يارا نور الدين والفنان حمدى هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلى وإدوارد نبيل وباهر الشافعى، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.

وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.

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