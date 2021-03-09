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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

علماء يتمكنون من عزل مركب فى الإسفنج البحرى يحارب الخلايا السرطانية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:13 ص
الإسفنج البحرى
الإسفنج البحرى
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كشف علماء أمريكيون عن تمكنهم من عزل مركب كيميائي من إسفنجة بحرية له القدرة على محاربة مرض السرطان لدى الإنسان.

وأوضح الباحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك الأمريكية أنه تم اختبار المركب (3،10-ديبروموفاسكابليسين) على خلايا سرطان البروستاتا المختلف، ووجدوا فعالية المركب في دفع الخلايا السرطانية نحو الموت، كما يعمل المركب بشكل جيد مع العديد من الأدوية المضادة للسرطان المعتمدة بالفعل.

وقام الباحثون بعزل هذا المركب من الإسفنج البحري، ثم تصنيعه كيميائيًا، واختبروا المادة على خلايا سرطان البروستاتا المختلفة، بما في ذلك تلك المقاومة للعلاج الكيميائي، وأشارت النتائج إلى فعالية المركب في دفع الخلايا السرطانية نحو الموت في وقت وجيز.

ويتوقع الباحثون أن الأمر قد يستغرق ما بين 10 و15 عامًا قبل أن ينتج عن عملهم تطوير دواء جديد.

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