ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

حول فريق ريال بيتيس تأخره بهدفين نظيفين، إلى فوز ثمين على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-2، في إطار الجولة 26 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم ألافيس بهدفين عبر خوسي سامارتين ماتو في الدقيقة 12، وإدجار مينديز في الدقيقة 24، ثم نجح ريال بيتيس في العودة بقوة للقاء من خلال تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق بورخا إيجليسياس "هدفين" في الدقيقتين 61 و88، وخواكين سانشيز في الدقيقة 81.وبهذا الانتصار الثمين، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس لجدول الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.