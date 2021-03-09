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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بوروندى يعفو عن أكثر من 5 آلاف من نزلاء السجون

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:59 ص
إيفاريست نداييشيمي
إيفاريست نداييشيمي
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أصدر رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي عفوا عن 5255 سجينا في إطار عفو رئاسي يهدف إلى إفراغ السجون المكتظة.

وقال رئيس بوروندي في المرسوم الرئاسي الصادر، اليوم، إنه "مقتنع بضرورة اتخاذ إجراء استثنائي من الرأفة لتخفيف ازدحام السجون وتحسين ظروف الاحتجاز".

فيما علقت إحدى المنظمات الحقوقية العاملة في البلاد على القرار، بأن السجناء المقرر العفو عنهم هم أولئك الذين يقضون عقوبات تصل إلى خمس سنوات.

وأوضحت أنه سيتم الإفراج عن المدانين بالفساد بشرط أن يسددوا الأموال المختلسة وكذلك التعويضات والفوائد التي أمرت بها المحاكم، لكن لن يتم استثناء حالات المشاركة في جماعة مسلحة أو تهديد الأمن القومي.

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