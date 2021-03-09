رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تضيف خاصة جديدة للتصفح الآمن للأطفال

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:57 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
طباعة
أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية - عملاق محركات البحث على الإنترنت - إضافة خاصية إنشاء حساب منفصل للأطفال على نظام تشغيل أجهزة التليفزيونات الذكية "جوجل تي في" (Google TV) في الولايات المتحدة.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن الخاصية الجديدة تسمح للمستخدمين باختيار التطبيقات التي يمكن للطفل تصفحها على أجهزة التليفزيونات الذكية، مشيرًا إلى أن الخاصية الجديدة لا تحتاج إلى إنشاء حساب خاص للطفل على منصة "جوجل"، بل يمكن استخدامها من خلال عمل حساب شخصي للطفل على جهاز التلفزيون الذكي نفسه بإدخال اسمه وعمره فقط.

وتمكّن الخاصية الجديدة الآباء من وضع جدول زمني محدد لمشاهدة الأطفال لأجهزة التليفزيونات الذكية، وإدخال وقت النوم المحدد لهم تتوقف فيها الشاشة عن البث.

يذكر أن "جوجل تي في"‏ هو مشروع مقدم من "جوجل" بالاشتراك مع شركة "سوني" والتي تقوم بتصنيع أجهزة التليفزيونات الذكية ومن "إنتل" التي زودت التليفزيونات الذكية بمعالج من أجل تشغيل نظام "أندرويد" عليه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر