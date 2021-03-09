«جوجل» تضيف خاصة جديدة للتصفح الآمن للأطفال

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية - عملاق محركات البحث على الإنترنت - إضافة خاصية إنشاء حساب منفصل للأطفال على نظام تشغيل أجهزة التليفزيونات الذكية "جوجل تي في" (Google TV) في الولايات المتحدة.وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن الخاصية الجديدة تسمح للمستخدمين باختيار التطبيقات التي يمكن للطفل تصفحها على أجهزة التليفزيونات الذكية، مشيرًا إلى أن الخاصية الجديدة لا تحتاج إلى إنشاء حساب خاص للطفل على منصة "جوجل"، بل يمكن استخدامها من خلال عمل حساب شخصي للطفل على جهاز التلفزيون الذكي نفسه بإدخال اسمه وعمره فقط.وتمكّن الخاصية الجديدة الآباء من وضع جدول زمني محدد لمشاهدة الأطفال لأجهزة التليفزيونات الذكية، وإدخال وقت النوم المحدد لهم تتوقف فيها الشاشة عن البث.يذكر أن "جوجل تي في"‏ هو مشروع مقدم من "جوجل" بالاشتراك مع شركة "سوني" والتي تقوم بتصنيع أجهزة التليفزيونات الذكية ومن "إنتل" التي زودت التليفزيونات الذكية بمعالج من أجل تشغيل نظام "أندرويد" عليه.