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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مدحت صالح: أجهز مفاجأة فى عيد الأم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:57 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
حسن أمين - نرمين مقبل
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أكد الفنان مدحت صالح، أن طرح أغنية "وردي" هي الأغنية الثالثة من ألبوم "بيتقال"، حيث إنه تم طرح الأغنية "جمالها عصري" باعتبارها أول أغاني الألبوم، وأغنية "نورتي قلبي" التي كان تم طرحها في عيد الحب، موضحًا أنه تم العمل على 15 أغنية جديدة، والتحضير لهم بدأ منذ عامين.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه سيتم طرح أغنية جديدة كل 20 يومًا، مؤكدا أنه يعمل بأقصى مجهود لكن توقف بسبب أزمة كورونا عطلت العمل واستغل فترة فيروس كورونا للتحضير للأغاني، واعدا البرنامج بمفاجأة قائلا: "يوم عيد الأم سأرسل أغنية حصري للبرنامج".

وأوضح مدحت صالح أنه يتفاعل مع كل جديد باستمرار ويتعرف على أشكال جديدة من الأعمال الغنائية الجديدة، مؤكدًا أن الصبر هو الحل في تخطي أزمة كورونا، ويحي المواطنين على الصبر والوقوف خلف دولتهم لتخطي الأزمة، متابعًا: "باركت لمحمد ثروت بأغنيته الجديدة وتحس أنه لم ينقطع عن الغناء، وألبوم محمد منير كان بديع وقدمه بأسلوب وفكر يعجب الجميع".

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