مفاجآت جديدة عن مقابلة الأمير هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

حصدت المقابلة التلفزيونية الأولى للأمير "هاري" وزوجته "ميجان" مع الإعلامية الأمريكية "أوبرا وينفري" أعلى نسبة مشاهدة للبرنامج في موسمه الحالى 2020 – 2021 في مفاجآت جديدة عن المقابلة الهامة.ووفقا للأرقام الصادرة عن شركة "نيسلون" لقياس مؤشرات المشاهدين، فقد حققت مقابلة دوق ودوقة "ساسكس"، والتي استمرت قرابة الساعتين 17 مليون مشاهدة.وأكد خبراء إعلام أن هذه النسبة تعد الأعلى لأي برنامج غير رياضي يعرض على شبكات البث هذا الموسم، حيث حصل البرنامج على تصنيف 2.6 فى الديموجرافية الرئيسية للبرامج الموجهة للبالغين من الفئة العمرية مابين 18 - 48 عاما، ليأتي فى المرتبة الثانية بعد حلقة عيد الشكر من البرنامج التلفزيوني الأمريكي لمسابقة غناء واقعي (The Masked Singer)، والتي تقدمت أيضا من حيث نسبة المشاهدة عن مباريات كرة القدم في الولايات المتحدة.يشار إلى أن التقييمات لمقابلة دوق ودقة ساسكس يوم الأحد لا تتضمن المشاهدة خارج المنزل، ومن المنتظر أنه سيتم تحديث هذه التقديرات، صباح الثلاثاء، عند حصد تقييمات شبكات " الكابل".