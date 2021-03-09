تاج الدين: لقاح كورونا لا يعطى مناعة دائمة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا عن الفترات السابقة، لكن الحالات لا تزال موجودة، ولذلك نواصل اتباع كل الإجراءات الاحترازية، وهذا ما يحدث على مستوى العالم.وأضاف تاج الدين - في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" - إنه "يجب مواصلة ارتداء الكمامة واتباع وسائل النظافة العامة ومنع التكدسات والجماعات، وهي إجراءات وقائية مستمرة طالما الحالات لا تزال موجودة".وردًا على الأسئلة المتواترة بشأن ما إذا كان اللقاح سيتم الحصول عليه مرّة واحدة في العمر أم أنه مُتجدد كل عام: "غالبًا ما سيكون متكررا، لأنه لا يعطي مناعة دائمة".وأفاد تاج الدين بأن "اللقاح يشبه كثيرا لقاح الإنفلونزا الموسمية والذي يتغير كل عام"، موضحا أن فيروس كورونا المستجد سيحتاج تغيير المناعة موسميا، وقد يكون هو نفسه اللقاح، أما إذا تكونت سلالات جديدة أو حدثت طفرة فسيتغير اللقاح ليتناسب مع الطفرة الجديدة.وأكد تاج الدين أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة لأي نوع من اللقاحات، مشيرًا إلى أن "اللقاح يعطي مناعة، ويقلل كثافة الفيروس على مستوى المجتمع، سواء المحلي والعالمي"، مشددًا على أن "اللقاح يعطي نوعًا من الحماية أو الوقاية من الحالات الشديدة أو العنيفة، وقد يحمي من الإصابة بالمرض".واعتبر أن "أكبر فائدتين للقاح أنه أولا يحد من من الإصابة بالحالات الشديدة أو العنيفة، وثانيًا يقلل كثافة الفيروسات على مستوى المجتمع نفسه".وحول المخاوف المرتبطة بمدى وجود موجات جديدة ثالثة ورابعة وخامسة من الفيروس، واحتمالات حدوث ذلك، أجاب تاج الدين قائلا: "السؤال الآن عن موجات أخرى ليس في محله.. نحن الآن في مرحلة وباء عالمي، نتابعه عالميًا، ونعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة والاحتياطات والاحترازات، ونتابع تطور المرض في كل العالم".وفيما يتعلق بالعدد المستهدف حصوله على اللقاح في المرحلة الأولى في مصر، بعد أن أطلقت البلاد رسميا حملة التطعيم، شدد على أن "وزارة الصحة وضعت أهدافا متاحة حسب كميات اللقاح التي تصل إلى مصر، وحددت فئات للحصول على التطعيم، بدءا بالكوادر الطبية ثم ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، وفئات مختلفة من المجتمع بعد ذلك.. وتم وضع طريقتين للتسجيل، إلكترونيًا أو عبر مراكز حددتها الوزارة لتطعيم تلك الفئات.. نباشر عملية التطعيم، وكلما أضيفت كميات أخرى من اللقاح تضاف أعداد أخرى من المواطنين لهذه التطعيمات".