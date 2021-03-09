رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تاج الدين: لقاح كورونا لا يعطى مناعة دائمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:18 ص
تاج الدين
تاج الدين
أ ش أ
طباعة
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا عن الفترات السابقة، لكن الحالات لا تزال موجودة، ولذلك نواصل اتباع كل الإجراءات الاحترازية، وهذا ما يحدث على مستوى العالم.

وأضاف تاج الدين - في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" - إنه "يجب مواصلة ارتداء الكمامة واتباع وسائل النظافة العامة ومنع التكدسات والجماعات، وهي إجراءات وقائية مستمرة طالما الحالات لا تزال موجودة".

وردًا على الأسئلة المتواترة بشأن ما إذا كان اللقاح سيتم الحصول عليه مرّة واحدة في العمر أم أنه مُتجدد كل عام: "غالبًا ما سيكون متكررا، لأنه لا يعطي مناعة دائمة".

وأفاد تاج الدين بأن "اللقاح يشبه كثيرا لقاح الإنفلونزا الموسمية والذي يتغير كل عام"، موضحا أن فيروس كورونا المستجد سيحتاج تغيير المناعة موسميا، وقد يكون هو نفسه اللقاح، أما إذا تكونت سلالات جديدة أو حدثت طفرة فسيتغير اللقاح ليتناسب مع الطفرة الجديدة.

وأكد تاج الدين أنه لم يتم رصد أي آثار جانبية خطيرة لأي نوع من اللقاحات، مشيرًا إلى أن "اللقاح يعطي مناعة، ويقلل كثافة الفيروس على مستوى المجتمع، سواء المحلي والعالمي"، مشددًا على أن "اللقاح يعطي نوعًا من الحماية أو الوقاية من الحالات الشديدة أو العنيفة، وقد يحمي من الإصابة بالمرض".

واعتبر أن "أكبر فائدتين للقاح أنه أولا يحد من من الإصابة بالحالات الشديدة أو العنيفة، وثانيًا يقلل كثافة الفيروسات على مستوى المجتمع نفسه".

وحول المخاوف المرتبطة بمدى وجود موجات جديدة ثالثة ورابعة وخامسة من الفيروس، واحتمالات حدوث ذلك، أجاب تاج الدين قائلا: "السؤال الآن عن موجات أخرى ليس في محله.. نحن الآن في مرحلة وباء عالمي، نتابعه عالميًا، ونعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة والاحتياطات والاحترازات، ونتابع تطور المرض في كل العالم".

وفيما يتعلق بالعدد المستهدف حصوله على اللقاح في المرحلة الأولى في مصر، بعد أن أطلقت البلاد رسميا حملة التطعيم، شدد على أن "وزارة الصحة وضعت أهدافا متاحة حسب كميات اللقاح التي تصل إلى مصر، وحددت فئات للحصول على التطعيم، بدءا بالكوادر الطبية ثم ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، وفئات مختلفة من المجتمع بعد ذلك.. وتم وضع طريقتين للتسجيل، إلكترونيًا أو عبر مراكز حددتها الوزارة لتطعيم تلك الفئات.. نباشر عملية التطعيم، وكلما أضيفت كميات أخرى من اللقاح تضاف أعداد أخرى من المواطنين لهذه التطعيمات".

موضوعات متعلقة

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

«ديلى ميل» تبرز نتائج ليفربول «المخزية» منذ بداية 2021

مفاجآت جديدة عن مقابلة الأمير هارى وميجان مع أوبرا وينفرى

عبدالعزيز السيد حكما لمباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة فى الدورى

أيام زمان

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

بسبب صباح.. كواليس الخلاف بين محمد سلطان وبليغ حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

آن الصافى: الأمل كبير فى الأجيال الحديثة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور