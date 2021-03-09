ضبط طن زيت وعسل أسود غير صالحين للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 500 كيلو زيت أولين، و500 كيلو عسل أسود غير صالحين للاستهلاك الآدمى.وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.