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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة القداس الإلهى بدير مارمينا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:47 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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يحتفل دير مارمينا العجائبي بمريوط، اليوم، بذكري اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس والمعروف برجل الصلاة.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، تذكار اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيما واصلت طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة استقبال الزوار تزامنًا مع ذكرى اليوبيل الذهبي.

واتخذت طاحونة البابا كيرلس السادس عدة إجراءات احترازية، حيث يجرى التعقيم لجميع الأماكن بالطاحونة بشكل مستمر، كما يتم قياس درجة حرارة الزائرين بالكواشف الحرارية، والمرور ببوابات التعقيم قبل الدخول، كما يقوم فريق خدام النظام والكشافة بالتشديد على ارتداء الكمامة واستخدام المواد المطهرة وأدوات الوقاية، والالتزام بالقواعد والعلامات الإرشاديه لتنظيم دخول وخروج الزائرين، لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد اعترف بطوباية وقداسة البابا الأسبق كيرلس السادس في يونيو 2014، تزامنا مع أول مجمع للبابا تواضروس الثاني، عقب توليه السدة البطريركية.

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