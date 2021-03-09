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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

698 قتيلا وجريحا حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات فى غينيا الأستوائية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:52 ص
انفجارات فى غينيا
انفجارات فى غينيا الأستوائية
أ ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية،ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التى هزت البلاد الاحد إلى ٩٨ قتيلا و٦٠٠ جريح.

ونقلت وكالة أنباء (فرانس برس ) الإخبارية عن الوزارة قولها، إن"حصيلة القتلى التى وقعت فى ثكنة عسكرية ارتفعت إلى ٩٨ قتيلا،فيما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثامين الضحايا.

جدير بالذكر أن سلسلة انفجارات ضربت الأحد مدينة باتا الساحلية وبدأت بنشوب حريق في قاعدة نكوانتوما العسكرية، الأمر الذى أسفر حينها عن مقتل ٢٠ شخصا.

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