698 قتيلا وجريحا حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات فى غينيا الأستوائية

أعلنت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية،ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التى هزت البلاد الاحد إلى ٩٨ قتيلا و٦٠٠ جريح.ونقلت وكالة أنباء (فرانس برس ) الإخبارية عن الوزارة قولها، إن"حصيلة القتلى التى وقعت فى ثكنة عسكرية ارتفعت إلى ٩٨ قتيلا،فيما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثامين الضحايا.جدير بالذكر أن سلسلة انفجارات ضربت الأحد مدينة باتا الساحلية وبدأت بنشوب حريق في قاعدة نكوانتوما العسكرية، الأمر الذى أسفر حينها عن مقتل ٢٠ شخصا.