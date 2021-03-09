وزير الصيد فى موريشيوس يؤكد عدم حدوث تسريب للنفط من سفينة الصيد الصينية

أكد سودهير مودهو وزير الصيد في موريشيوس، عدم حدوث تسريبات نفطية إثر جنوح سفينة صيد صينية، بعد ارتطامها بالشعاب المرجانية في بوانت ديسني جنوب شرقي البلاد.وأضاف - في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بوت لويس - أنه تم التأكد من هذا الأمر بعدما قام الغواصون بفحص حالة السفينة الصيد الصينية " Lurong Yuan Yu 588 ".وأفاد أن عملية تعويم السفينة ستبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر لفترة تترواح بين أربع وخمسة أيام، مشيرا إلى هيئة موانئ موريشيوس قامت بنشر أذرع امتصاص النفط على مسافة 150 مترا تحسبا لأي احتمال، مضيفا أن طاقم السفينة خضع لاختبارات كورونا ومن المتوقع ظهور نتائج اختباراتهم فى وقت لاحق اليوم.وأشار الوزير أن الأولوية في الوقت الراهن هى لإفراغ خزانات النفط داخل السفينة، التي تصل حمولتها 130 طنا من النفط، موضحا أن هذه العملية قد تكون معقدة بسبب المياه الضحلة في هذا المكان والتي يتراوح عمقها ما بين 2.5 م و4 م، مما يصعب من عملية الإرساء.يذكر أن المنطقة التي حدث بها تسرب نفطي هى منطقة مدرجة على قائمة المحميات البحرية.