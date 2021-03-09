بايدن: حكومتى ملتزمة بضمان تمثيل المرأة فى جميع مستويات الحكومة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حكومته ملتزمة بضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في جميع مستويات الحكومة الاتحادية.وأكد بايدن - في رسالة مطولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "أن رفع مكانة النساء والفتيات على الصعيد العالمي هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله لإنها مسألة عدالة وإنصاف ولياقة، وستؤدي إلى عالم أفضل وأكثر أمنا وازدهارا لنا جميعا".وأعلن بايدن أنه وقع أمرا تنفيذيا بإنشاء "مجلس السياسة الجنسانية" في البيت الأبيض، مضيفا: "كنت فخورا بذلك".وقال الرئيس إن المجلس يعمل على "ضمان أن تستند كل سياسة داخلية وأجنبية نتبعها إلى أساس من الكرامة والإنصاف للمرأة"، مضيفا: "حكومتي ملتزمة بضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في جميع مستويات الحكومة الاتحادية"، وقال إن هذا الالتزام بدأ مع نائبة الرئيس كامالا هاريس التي "اخترقت حاجزا صمد لأكثر من قرنين من الزمان".