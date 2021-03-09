تانيا صالح تحتفى بالمرأة المستقلة فى ألبومها الجديد «10 م»

أطلقت الفنانة والكاتبة اللبنانية تانيا صالح ألبومها الغنائي الجديد "10 م"، الذي تحتفي من خلاله بالمرأة وتسلط الضوء على صعوبات حياتها عبر 10 أغنيات.يأتي ذلك من خلال قصص حياتية واقعية من مذكراتها الشخصية مزجتها بتجارب حقيقية للمرأة العربية بشكل عام، تجسد تحديات يومها وسط المجتمع العربي الذي يقلل دوما من احتياجاتها وطموحاتها ويصعب من نجاحاتها الخاصة، تقدم فيها 10 حكايات بعشر أغنيات تعزف كل أغنية منها على وتر قضية مختلفة للمرأة، سواء العمل والحب والزواج وأزمات منتصف العمر وحتى حريتها في اختياراتها.وتعاونت تانيا في الألبوم مع الموزع الموسيقي إدوارد توريكيان، ومشاركة المؤلف الموسيقي وعازف البيانو أويفيند كريستبانسن، بجانب مشاركة خاصة لرباعي أوتار من أوسلو، وانشغلت صالح خلال الفترة الماضية بتسجيل الألبوم بمشاركة موسيقيين من مصر، كما تعاونت مع مهندس الصوت مايكل بيسكالس في تسجيل الآلات الأساسية مثل العود والقانون والجيتار والطبول والإيقاع العربي، وتمت عمليات الماسترينج للألبوم مع مارتن إبراهامسن في ستوديو رينبو في مدينة أوسلو النرويجية.