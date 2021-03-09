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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية قبرص يلتقى نظيره الإيطالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:31 ص
نيكوس خريستودوليديس
نيكوس خريستودوليديس
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يلتقي وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو خلال زيارة عمل يقوم بها الأخير للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان صحفي أصدرته - أنه من المقرر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية بين قبرص وإيطاليا والقضايا ذات الاهتمام الأوروبي بشكل عام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين سيعقدان اجتماعا ثنائيا في البداية يعقبه محادثات موسعة بمشاركة مسؤولين من الجانبين، وستتاح لخريستودوليدس الفرصة لإطلاع نظيره الإيطالي على آخر التطورات في المشكلة القبرصية في ضوء مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي تهدف إلى استئناف المفاوضات من أجل تسوية القضية القبرصية على أساس اتحاد ثنائي الطائفتين.

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