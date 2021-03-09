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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها حتى الآن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:36 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الإثنين، أن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضح المركز الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - أن 92 مليونا و89 ألفا و852 جرعة من اللقاح تم حقنها لأفراد في الولايات المتحدة حتى الآن.

يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 29 مليون شخص.

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