أمريكا: أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها حتى الآن
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:36 ص
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ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الإثنين، أن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضح المركز الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - أن 92 مليونا و89 ألفا و852 جرعة من اللقاح تم حقنها لأفراد في الولايات المتحدة حتى الآن.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 29 مليون شخص.
وأوضح المركز الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - أن 92 مليونا و89 ألفا و852 جرعة من اللقاح تم حقنها لأفراد في الولايات المتحدة حتى الآن.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 29 مليون شخص.