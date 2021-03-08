قوى عاملة جنوب سيناء تناشد العمالة غير المنتظمة بالتوجه لمقرها

ناشدت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، جميع العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها بسرعة التوجه إلى إدارة العمالة غير المنتظمة، لاستلام بوليصة التأمين على الحياة، وتحديث بياناتهم.وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد شدد على إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانًا للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات، في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة.وقال الوزير، إن هذه الرعاية والمساندة من جانب الدولة جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن أنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية بالمحافظات، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحيًا واجتماعيا وتأمينيًا.