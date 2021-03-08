«مستورة».. برنامج جديد لدعم المرأة المعيلة

مع زيادة أعداد المرأة المعيلة في المجتمع، وكذلك مع زيادة الاعتراف بدورها الفاعل في ضمان رعاية الأسر والمجتمعات الريفية، وتحسين سبل المعيشة، لعب صندوق تحيا مصر دورًا بالغ الأهمية لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتمثل هذا الدور في برنامج «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.ويأتي دور برنامج «مستورة» من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي التي توفّر قرضًا دوارًا في شكل أدوات إنتاج للمرأة المعيلة، وذلك لكي تتمكن من تنفيذ مشروع متناهي الصغر حتى يمكنها من الحصول على دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها.وتمكن صندوق تحيا مصر من تكثيف نشاط البرنامج ليصل عدد المستفيدات فيه إلى 19500 سيدة بتمويل تعدى 325 مليون جنيه، من بينها مشروعات في أقصى الحدود، وقد تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات في عدة من محافظات، من بينها حلايب وشلاتين وأبو رماد، كما خصصت عددًا من المشروعات لذوي القدرات الخاصة.وبرنامج «مستورة» يوفر تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر 21 عامًا إلى عمر 60 عامًا طالما قادرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.كما كانت هناك جهودًا ملحوظة للصندوق نحو دعم المرأة المعيلة في منطقة منشأة ناصر والمزمع انتقالهن لحي الأسمرات، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة، بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه.وحسب محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، فإن أولوية الاستفادة من برنامج «مستورة» تأتي للمرأة المعيلة، ولكن يحق لكل نساء مصر الاستفادة من القرض.وأضاف أن السيدات اللائي يحصلن على معاش تكافل وكرامة يمكنهن الاستفادة من برنامج «مستورة»، موضحًا أنه تم تجهيز 2000 فتاة أولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج «مودة» للحد من ظاهرة الطلاق.كما أشار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إلى أن هناك مفاجآت كثيرة خلال شهر رمضان، موضحًا أن التبرعات تزداد في رمضان خاصة من المصريين المقيمين خارج مصر.