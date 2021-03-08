رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«مستورة».. برنامج جديد لدعم المرأة المعيلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:42 م
المرأة المعيلة
المرأة المعيلة
ميرفت فهمي
طباعة
مع زيادة أعداد المرأة المعيلة في المجتمع، وكذلك مع زيادة الاعتراف بدورها الفاعل في ضمان رعاية الأسر والمجتمعات الريفية، وتحسين سبل المعيشة، لعب صندوق تحيا مصر دورًا بالغ الأهمية لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتمثل هذا الدور في برنامج «مستورة» لدعم المرأة المعيلة، والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي دور برنامج «مستورة» من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي التي توفّر قرضًا دوارًا في شكل أدوات إنتاج للمرأة المعيلة، وذلك لكي تتمكن من تنفيذ مشروع متناهي الصغر حتى يمكنها من الحصول على دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها.

وتمكن صندوق تحيا مصر من تكثيف نشاط البرنامج ليصل عدد المستفيدات فيه إلى 19500 سيدة بتمويل تعدى 325 مليون جنيه، من بينها مشروعات في أقصى الحدود، وقد تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات في عدة من محافظات، من بينها حلايب وشلاتين وأبو رماد، كما خصصت عددًا من المشروعات لذوي القدرات الخاصة.

وبرنامج «مستورة» يوفر تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر 21 عامًا إلى عمر 60 عامًا طالما قادرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

كما كانت هناك جهودًا ملحوظة للصندوق نحو دعم المرأة المعيلة في منطقة منشأة ناصر والمزمع انتقالهن لحي الأسمرات، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة، بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه.

وحسب محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، فإن أولوية الاستفادة من برنامج «مستورة» تأتي للمرأة المعيلة، ولكن يحق لكل نساء مصر الاستفادة من القرض.

وأضاف أن السيدات اللائي يحصلن على معاش تكافل وكرامة يمكنهن الاستفادة من برنامج «مستورة»، موضحًا أنه تم تجهيز 2000 فتاة أولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج «مودة» للحد من ظاهرة الطلاق.

كما أشار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إلى أن هناك مفاجآت كثيرة خلال شهر رمضان، موضحًا أن التبرعات تزداد في رمضان خاصة من المصريين المقيمين خارج مصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد عرض مسلسل وادى الجن

هجوم برلماني حاد على وزير المالية بسبب الأكاديمية الوطنية

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر