ضبط 23 ألف كتاب عالمى منسوخ بدون ترخيص فى القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ببيع كتب تعليمية محظور تداولها، وكذا بيع كتب دراسية خارجية صادرة عن كبرى الشركات العالمية دون الحصول على ثمة فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وهي كتب مقلدة ومنسوخة بالمخالفة للقانون بهدف التربح والإضرار بالمال العام.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المكتبة المشار إليها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 23040 نسخة كتاب دراسس مختلف، وبمواجهته إعترف بإتجاره فس الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة على النحو المشار إليه، بالمخالفة للقانون.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.