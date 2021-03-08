رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 23 ألف كتاب عالمى منسوخ بدون ترخيص فى القاهرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:17 م
ضبط كتاب
ضبط كتاب
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ببيع كتب تعليمية محظور تداولها، وكذا بيع كتب دراسية خارجية صادرة عن كبرى الشركات العالمية دون الحصول على ثمة فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وهي كتب مقلدة ومنسوخة بالمخالفة للقانون بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المكتبة المشار إليها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 23040 نسخة كتاب دراسس مختلف، وبمواجهته إعترف بإتجاره فس الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة على النحو المشار إليه، بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

تعرف على مواعيد عرض مسلسل وادى الجن

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر