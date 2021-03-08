رئيس جامعة دمياط يكرم الفائزين بالمشاريع البحثية

شهد الدكتور محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، حفل إعلان المشاريع الفائزة في النداء الأول لتمويل المشاريع البحثية وتوقيع العقود مع مديري المشاريع الفائزة من أعضاء هيئة التدريس الفائزين بتلك المشاريع البحثية الممولة من الجامعة بإجمالي مبلغ نصف مليون جنيه.وحضر اللقاء الدكتور عبدالحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدان المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وهنأ رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس الفائزين بالمشاريع البحثية متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.وقد تم التنظيم لتلك المشاريع التنافسية التي تعقد لأول مرة من خلال وحدة المشروعات والمؤتمرات والاتفاقات الدولية بالمكتب الدولي بقطاع الدراسات العليا والبحوث في مارس 2020، وتم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها والتحكيم من خلال نظام إلكتروني، ومن خلاله تم اختيار 18 مشروع فائز.وتخدم تلك المشاريع استراتيجية الجامعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.