ضبط مصنع مخصبات زراعية مغشوشة بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر ومعاد تدويرها من مرتجعات الأسواق وخالية من أي بيانات أو مستندات تدل على مصدرها أو شرعية حيازتها، وقيامه بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والعالمية خلافًا للحقيقة ووضعها على المنتج النهائي مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط (9.415 طن مبيدات ومغذيات زراعية "فورنيل مغذي – هيموجان مغذي – هيموك بلس – فوسفوريك" – كميات من العبوات البلاستيكية مختلفة الأنواع والأحجام الفارغة المستخدمة فى التعبئة – كميات من العلامات التجارية لكبرى الشركات المحلية والدولية – مقص تقطيع إستيكر).بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.