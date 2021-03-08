مصرع صياد غرقا فى بحيرات مفيض بواحة باريس

لقي صياد مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه في مياه بحيرات مفيض واحة باريس جنوب المدينة في محافظة الوادي الجديد.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بمصرع صياد بمفيض مركز باريس عقب غرقه في بحيرات المفيد جنوب مدينة باريس.وتبين وفاة "ع" 45 سنة، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب صياد في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض توشكي، حيث اختل توازنه من مركبه الخاص، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.