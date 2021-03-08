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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

القناة لتوزيع الكهرباء تنتهى من خطة الإحلال والتجديد استعدادًا لرمضان

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:10 م
المهندس محمد السيد
المهندس محمد السيد
محمود مرعي
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كشف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن، الشركة أنهت خطة الاحلال والتجديد والتوسعات استعدادا لشهر رمضان الكريم وخاصة أن وقت الذروة ترتفع عدد ساعته في الشهر الكريم ومعه استهلاك المواطنين للكهرباء.

وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"الدستور" أن نتيجة الصيانة الدورية التي نقوم بها كانت انخفاض كبير في الأعطال والشبكة بحالة جيدة.

وأشار رئيس شركة القناة أن فرق الطؤاري سوف تنتشر في جميع المحافظات التي تقع في نطاق عمل الشركة للتدخل السريع في حالة الأعطال خلال شهر رمضان، وأنه تم توفير ماكينات طؤاري لتوصيل التيار حتي الانتهاء من إصلاح الأعطال.

وأكد السيد أن هناك غرف عمليات يتم تشكيلها خلال الفترة الحالية سوف تتابع على مدار الساعة جودة التيار والتدخل في حالة اي انقطاع.

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