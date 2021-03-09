ضبط وكر لبيع الشهادات العلمية المزيفة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط كيان وهمي تعليمي لبيع شهادات علمية مزيفة.وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مسئولي إحدى الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات دولية "خلافًا للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على الطلبة من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية، والتي تقوم بتنظيم دورات تعليمية وإصدار شهادات عليا بمختلف التخصصات وأن الشهادات التي يمنحها للدارسين تمكنهم من الإلتحاق بالعـمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافًا للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاعي (الأمن العام – أمن القاهرة) أمكن ضبط المسئول المشار إليه بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على (شهادة دولية منسوب صدورها لإحدى المعاهد التعليمية بالخارج خالية البيانات يستخدمها المتهم في الاحتيال على ضحاياه - مجموعة من الكتب والملازم الخاصة ببعض المواد العلمية منسوبة لإحدى الأكاديميات في مجالات مختلفة- كمية من إيصالات استلام نقدية تفيد تلقي الأكاديمية دفعات مالية من عملائها نظير الدورات والشهادات التي تمنحها الأكاديمية - مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة - جهاز حاسب آلي بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بصور من المستندات المضبوطة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.