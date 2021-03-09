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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:11 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" على سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021، ونقدم لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء الحكومية أو غيرها، ويشمل التقرير أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

وتتباين أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وتنخفض أو ترتفع بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش، بحسب السعر المصرفي اليومي للبنوك، ويشهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021

لديكم كافة أسعار العملة الأمريكية خلال التقرير التالية، ويمكن للمواطنين التعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية من خلال التقرير التي تقوم «الدستور» بنشره يوميًا ويحتوي على كافة أسعار المختلفة امام الجنية المصري في البنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلى المصري اليوم

سجل الدولار اليوم، في البنك، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك cib، عند الشراء 15.68 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.78 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم، عند الشراء 15.6800 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.7800 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم عند الشراء 15.68 جنيه مصري، ووصل سعره في البنك عند البيع 15.78 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، عند الشراء 15.67 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.77 جنيه مصري.

يهمك أيضًا.. سعر الريال السعودي اليوم فى البنوك المصرية  

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي اليوم

سجل الدولار اليوم، في البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

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