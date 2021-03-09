سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلى المصري اليوم

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي اليوم

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم

سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة اليوم

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم





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سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي اليوم سجل الدولار اليوم، في البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري. سجل الدولار اليوم، في البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" على سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021، ونقدم لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء الحكومية أو غيرها، ويشمل التقرير أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".وتتباين أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وتنخفض أو ترتفع بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش، بحسب السعر المصرفي اليومي للبنوك، ويشهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.لديكم كافة أسعار العملة الأمريكية خلال التقرير التالية، ويمكن للمواطنين التعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية من خلال التقرير التي تقوم «الدستور» بنشره يوميًا ويحتوي على كافة أسعار المختلفة امام الجنية المصري في البنوك المصرية.سجل الدولار اليوم، في البنك، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك cib، عند الشراء 15.68 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.78 جنيه مصري.وصل سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم، عند الشراء 15.6800 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.7800 جنيه مصري.بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم عند الشراء 15.68 جنيه مصري، ووصل سعره في البنك عند البيع 15.78 جنيه مصري.سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، عند الشراء 15.67 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.77 جنيه مصري.