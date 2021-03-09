سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:11 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث "جوجل" على سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021، ونقدم لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية سواء الحكومية أو غيرها، ويشمل التقرير أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".
وتتباين أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وتنخفض أو ترتفع بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش، بحسب السعر المصرفي اليومي للبنوك، ويشهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وتتباين أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وتنخفض أو ترتفع بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش، بحسب السعر المصرفي اليومي للبنوك، ويشهد الاقتصاد المصري حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مصر 9-3-2021لديكم كافة أسعار العملة الأمريكية خلال التقرير التالية، ويمكن للمواطنين التعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية من خلال التقرير التي تقوم «الدستور» بنشره يوميًا ويحتوي على كافة أسعار المختلفة امام الجنية المصري في البنوك المصرية.
سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلى المصري اليومسجل الدولار اليوم، في البنك، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.
سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوموصل سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.
سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي اليومسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك cib، عند الشراء 15.68 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.78 جنيه مصري.
سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوموصل سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم، عند الشراء 15.6800 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.7800 جنيه مصري.
سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة اليومبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك اليوم عند الشراء 15.68 جنيه مصري، ووصل سعره في البنك عند البيع 15.78 جنيه مصري.
سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليومسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، عند الشراء 15.67 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.77 جنيه مصري.
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