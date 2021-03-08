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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصدار 230 بطاقة رقم قومى للسيدات بدمياط بالمجان

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:06 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
حسام فهمي
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انعقدت ندوة تعريفية بمحاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجمعية تنمية المجتمع بكفر سعد، وذلك بالتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة والبنك الأهلي.

وتناولت الندوة أيضًا والتي حاضر خلالها 100 من مكلفات الخدمة العامة، استعراض لأهم الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة في تنفيذ برامج محو الأمية وتنظيم الأسرة والشمول المالي، وأهمية استخراج الفيزا الخاصة بالمدفوعات الحكومية والخاصة، وكذلك أهم المشروعات التي تساعد على تحسين الدخل بمبالغ بسيطة، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية تمكين المرأة الريفية.

وقد قام المجلس بتسليم 100كارت ميزة مجانا وتجميع البيانات الخاصة بـ230 سيدة من الفئات المستهدفة لاستخراج بطاقات الرقم القومي.

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