إزالة 7 مقابر داخل مخزن بقرية دمتيوه فى البحيرة (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية، وسمير أبو مندور، نائب رئيس الوحدة المحلية، حملة مكبرة لإزالة7 مقابر تم بناؤها داخل مخزن بقرية دمتيوه التابعة لمجلس قرية إفلاقة بمركز دمنهور.وأكد رئيس مجلس ومدينة دمنهور أنه تمت إزالة المقابر حتى مستوى الأرض، وذلك بمشاركة وحدة التنفيذ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور.يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي والإزالة الفورية لأى مخالفة.