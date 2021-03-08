«الجفرى» ينظم احتفالية دينية بمناسبة مولد السيدة زينب

كشفت مصادر صوفية، عن تنظيم الحبيب علي الجفري، لاحتفالية دينية بالمقر الخاص به بساحة روضة النعيم بميدان الحسين، الثلاثاء الموافق ٩ مارس، بمناسبة مولد أم العواجز السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، وذلك مع الالتزام بالتدابير الصحية.وأوضحت المصادر أن الاحتفال سيقتصر على عدد محدود من مريدي الطرق، وذلك إلتزامًا بالإجراءات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث سيتم بث الفاعليات «آون لآين»، لكي يشاهدها ويتابعها المريدين والمريدات في المنازل والقرى والمحافظات المختلفة.