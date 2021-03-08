سقوط أخطر نصاب فى مجال العقارات بالاسماعيلية

تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب مكتب مقاولات وتوريدات عمومية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المقاولات واليستثمار العقاري.ومارس المتهم أعماله المخالفة من خلال شركة للاستثمار العقاري تدعى «ملكة»، كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.وتمكن المتهم من الحصول على أكثر من 24 مليون جنيه مصري من عدد 5 أشخاص، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السـداد، ورفض رد أصــــل المبالغ المالية المسـتولى عليها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.