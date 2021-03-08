إنشاء وحدة حسابية تخدم 6 كليات بجامعة دمياط

التقى اليوم الاثنين، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، سامية رضوان وكيل وزارة المالية بدمياط، ونجلاء سعد عبد الغني مدير عام الوحدات الحسابية بدمياط، لبحث سبل إنشاء الوحدة الحسابية الخامسة بالجامعة بكلية الحقوق والتي ستخدم عدد 6 كليات التي تم إنشاؤهم في الأعوام الثلاثة الأخيرة.كما حضر اللقاء الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق وسناء رزق أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وعادل مسعد أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية وسارة شنشن مدير عام الموازنة والحسابات، وعدد من قيادات المديرية المالية بدمياط.وأبدت سامية رضوان إعجابها بما وصلت إليها الجامعة ومنشآتها المختلفة في الفترة الأخيرة، وكذلك مقر الوحدة الحسابية الجديدة المزمع إنشاؤها بالمقر الجديد لكلية الحقوق.وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء تلك الوحدة الحسابية سيحدث نقلة نوعية في العمل الإداري بالقطاع المالي بالجامعة خاصة بعد إنشاء عدد 6 كليات في الفترة الأخيرة، ولما ستمثله إنشاء تلك الوحدة الحسابية من توزيع الأعباء العملية لتحقيق أعلى معدل لإنجاز الأعمال المختلفة التي تختص بها الوحدة الحسابية.