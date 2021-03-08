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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب «التنسيقية» يطالبون بسحب الثقة من وزير المالية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:44 م
محمد معيط
محمد معيط
إسلام نصير - محمد الشريف
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واصل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب هجومهم العنيف على وزير المالية محمد معيط، بسبب موقفه بتأخير الاعتمادات والمخصّصات الموجّهة لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو ما تسبّب في تأخر إنجاز المقر، والتأثير على عمل الأكاديمية والدور الوطني والتثقيفي الذى تلعبه لصالح الشباب وما يُمكن أن تضيفه من إسهامات وطنية كبرى على صعيد التأهيل ورفع الكفاءة وتسريع وتيرة البناء والتنمية وفق خطط الدولة ومستهدفاتها الاستراتيجية.

وقال أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه سيتوجه غدًا بطلب إبداء برغبة لمناقشة وزير المالية عن سياساته في تمويل أهم صرح تعليمي وتدريبي لتخريج كوادر تنفيذية تنقذ مصر من براثن (الفساد الإداري)، بحسب توصيفه.

أضاف نجاتي أن وزير يده مرتعشة في صرف المستحقات واليد الأخرى حديدية في جباية الضرائب، مضيفًا أن معيط الذي يمنع أو يقوم بتأخير مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب يجب أن تسحب الثقة منه، ويحاسب برلمانيًا، فالمساءلة السياسية طريقنا لتقويم الانحراف التنفيذي.

فيما قالت هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أعدت جيلًا من الشباب للقيادة منهم نواب وزراء ونواب محافظين ومحافظين ونواب بالبرلمان ونواب بمجلس الشيوخ.

وتساءلت:"هل من المقبول أن يتأخر وزير المالية دون مبرر عن صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، هذا صرح وطني عظيم.. أمل مصر في الحاضر والمستقبل.. موقف مخزي للغاية من الوزير وبعيد عن مساعي وجهود القيادة السياسية في دعم تأهيل وتمكين الشباب.

فيما قالت هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:"كوني من شباب مصر وكعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي شرفت بالتعيين في البرلمان من قبل الرئيس ثقة منه في قدرتنا نحن كشباب في تولي المسؤولية التشرعية والرقابية والتنفيذية، مضيفة أن قضية تمكين الشباب على رأس أولوياتي وفي ظل دعم وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب يأتي وزير المالية بأفعال مضادة تمامًا لتوجه القياده السياسية واستراتيجية الدولة، لذا ساءني ما يحدث للأكاديمية الوطنية لتأهيل القيادات الشابة من تأخر صرف رواتب العاملين فيها لعدم موافقة وزير المالية على التوقيع على الاعتمادات المالية الخاصة بهم وعرقلتها.

وطالبت هدى بضرورة إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت: "سأقوم بمعاونة زملائي في البرلمان وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم كافة سبل الدعم لهذا الكيان سواء في البرلمان من أداوات تشريعية ورقابية أو من خارجه.

أضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه الأكاديمية الوطنية لتأهيل القيادات الشابة كانت خلال السنوات الماضية، بيت الخبرة الذي يجمع شباب مصر الواعد لتأهيليهم لتولي المناصب القيادية في الدولة وتحولت إلى كيان ناجح ورأينا نتائجه الرائعة والمبهرة وثماره ظهرت في المؤتمرات الشبابية التي عقدت برعاية وحضور الرئيس، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية هى مستقبل مصر وأمل أبنائها، وجميعنا يحلم بمصر المستقبل التي يكون فيها مكان للنابغين من شبابها".

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