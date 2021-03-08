طبيبة بيطرية تحصن 320 حيوانا ضد الأمراض رغم إصابتها بفيروس كورونا

قامت الدكتورة صابرين عمر طبيب بيطري بمديرية الطب بالفيوم بتحصين 320 حيوانا ضد الأمراض ووصلت حتى حدود محافظة بني سويف رغم اإهاضها وإصابتها بفيروس كورونا وشفائها.وأصدرت وزارة الزراعة بيانًا أكدت فيه تقديم لها التحية في يوم المرأة العالمي، حيث إنها لم تتقاعس أو تتذمر، لافتة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة وجه لها التحية والتقدير وأشاد بجهودها وإصرارها على مواصلة عملها بإتقان.وأضحت الوزارة أن الوزير وجه كل التحية والاحترام والتقدير لمثل هذه النماذج المحترمة وأيضًا التحية لزوجها الذي يعمل مفتش تموين ويدعمها ويقف بجوارها.