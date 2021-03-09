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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:36 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-3-2021، في تقرير شامل يضم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وفقا لأخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية، وتعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي على مؤشر البحث "جوجل".

ويتضمن التقرير كافة المواقيت لفروض الصلاة فى "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-3-2021


لديكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي "القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وشرم الشيخ، وأسوان، والإسماعيلية، والسلوم، ونوبيع، وكاترين".

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:46 ص
الشروق 6:12 ص
الظهر 12:05 م
العصر 3:28 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر 4:50 ص
الشروق 6:18 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:04 م
العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر 4:46 ص
الشروق 6:09 ص
الظهر 12:04 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:35 ص
الشروق 5:59 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:42 ص
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:08 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:42 ص
الشروق 6:08 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في السلوم

الفجر 5:09 ص
الشروق 6:37 ص
الظهر 12:30 ص
العصر 3:52 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:41 م

مواقيت الصلاة في نوبيع

الفجر 4:33 ص
الشروق 5:58 ص
الظهر 11:52 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:02 م

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مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:36 ص
الشروق 6:01 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:18 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:05 م

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