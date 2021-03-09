مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-3-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:36 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-3-2021، في تقرير شامل يضم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وفقا لأخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية، وتعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي على مؤشر البحث "جوجل".
ويتضمن التقرير كافة المواقيت لفروض الصلاة فى "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".
لديكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي "القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وشرم الشيخ، وأسوان، والإسماعيلية، والسلوم، ونوبيع، وكاترين".
الشروق 6:12 ص
الظهر 12:05 م
العصر 3:28 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:16 م
الشروق 6:18 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:04 م
العشاء 7:22 م
الشروق 6:09 ص
الظهر 12:04 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:13 م
الشروق 5:59 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:08 م
الشروق 6:08 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:13 م
الشروق 6:37 ص
الظهر 12:30 ص
العصر 3:52 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:41 م
الشروق 5:58 ص
الظهر 11:52 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:02 م
قد يهمك.. حقيقة تداول فيديو للحظة سقوط طلاب جامعة المنصورة من الدور الرابع
الشروق 6:01 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:18 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:05 م
ويتضمن التقرير كافة المواقيت لفروض الصلاة فى "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-3-2021
لديكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي "القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، وشرم الشيخ، وأسوان، والإسماعيلية، والسلوم، ونوبيع، وكاترين".
مواقيت الصلاة في القاهرةالفجر 4:46 ص
الشروق 6:12 ص
الظهر 12:05 م
العصر 3:28 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:16 م
مواقيت الصلاة في الإسكندريةالفجر 4:50 ص
الشروق 6:18 ص
الظهر 12:11 م
العصر 3:32 م
المغرب 6:04 م
العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة في سوهاجالفجر 4:46 ص
الشروق 6:09 ص
الظهر 12:04 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:13 م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخالفجر 4:35 ص
الشروق 5:59 ص
الظهر 11:53 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة في أسوانالفجر 4:42 ص
الشروق 6:03 ص
الظهر 11:59 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:08 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةالفجر 4:42 ص
الشروق 6:08 ص
الظهر 12:02 م
العصر 3:24 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:13 م
مواقيت الصلاة في السلومالفجر 5:09 ص
الشروق 6:37 ص
الظهر 12:30 ص
العصر 3:52 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:41 م
مواقيت الصلاة في نوبيعالفجر 4:33 ص
الشروق 5:58 ص
الظهر 11:52 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:46 م
العشاء 7:02 م
قد يهمك.. حقيقة تداول فيديو للحظة سقوط طلاب جامعة المنصورة من الدور الرابع
مواقيت الصلاة في كاترينالفجر 4:36 ص
الشروق 6:01 ص
الظهر 11:55 ص
العصر 3:18 م
المغرب 5:49 م
العشاء 7:05 م