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محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:08 ص
حملة بوسط الإسكندرية
حملة بوسط الإسكندرية
هبه عويضه
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ترأس اليوم اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مسائية مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وكافة الجهات والإدارات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكافيهات، المطاعم، المقاهي، والكافيتريات بمنطقة العطارين.

تم خلال الحملة المرور بشارعي سعد زغلول والميناء الشرقية، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير المخالفات الآتية:

تم غلق ٦ منشآت، منشأة لمخالفة شروط الترخيص، و٥ منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم تحرير ه محاضر صحية بمعرفة قسم التفتيش على الأغذية بمديرية الشئون الصحية؛ بالاضافة إلى إعدام عدد ٤٠ كيلو هالك مخبوزات؛ ٤ كيلو جبن، ٢ كيلو مسلي، وسحب عينة حبة البركة للتحليل، من أحد المخابز بشارع سعد زغلول.

وتم تحرير ٤ إنذارات لـ ٤ منشآت لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة، وتحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار بمعرفة إدارة تموين وسط، وضبط ١٤ حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي والتحفظ علي عدد كبير من الكراسي والترابيزات والاستاندات وغيرها، وتحرير ٢ محضر بيئي بمعرفة الإدارة العامة للرصد البيئي.
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية
إغلاق 6 منشآت وتحرير 4 إنذارات في حملة بوسط الإسكندرية

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