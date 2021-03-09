أفضل 10 أفلام هندية لا تمل من مشاهدتها



تعتبر الأفلام الهندية وسيلة ممتعة لكسر الملل، وهناك الكثير من الأفلام الهندية التي عالقت بالإذهان، وتفاعل معها المصريين، نرصدها في التقرير التالي.



Coolie

Coolie

يعتبر فيلم "كولي" من أشهر الأفلام الهندية، أنتج عام 1983، من بطولة النجم أميتاب باتشان في دور إقبال، بالإضافة إلى، ريشي كابور، راتي أجنيهوتري، قادر خان، وحيدة رحمن، سوريش أوبراي وبونيت إيسار.



وتدور قصة الفيلم حول رجل غني ومجرم يقع في حب فتاة تدعى "سلمى" ولكنها ترفضه وبعد محاولات لإرغامها على الزواج منه يسجن لارتكابه كثيرا من الجرائم، وبعدما يخرج من السجن يجدها تزوجت برجل جيد، فيغرق قريتها بأكملها، فيموت أبوها وزوجها وتفقد "سلمى" ذاكرتها، فيأخذ ابنها ويجعل حمالا يتبناه ويقول لسلمى إنها زوجته وبعد العديد من السنوات يكبر الابن ويعمل شيالًا بالسكة الحديد مع أبيه بالتبني ويعرف الابن الحقيقة، ويذهب من أجل الانتقام.



Dear Zindagi

Dear Zindagi

الفيلم مصنف رومانسي، تدور أحداث الفيلم حول المصورة السينيمائية "كايرا" والتي تبحث عن الحب والأمان والحرية فتذهب للمعالج النفسي "جوغ" ليساعدها على التخلص من الأرق، ولكن يقع في حبها.



Zero

Zero

يعتبر أجدد أفلام النجم "شاروخان" الفيلم بطولة أنوشكا شارما، كاترينا كايف، سلمان خان، أبهاي ديول ومحمد زيشان أيوب.



تدور أحداث الفيلم عن قصة شاب ولد لعائلة ثرية وترعرع في بيئة من الترف والتساهل، فلم يخذله أحد أبدًا، ولكنه يعاني من التقزم، فعندما يلتقي بالسيدتان بابيتا، وعافية، فإن تجاربه معهما تأخذه في رحلة لتوسيع آفاقه للعثور على هدف لم يكن يعرفه أبدًا، وهو الحب، والذي قد يستلزمه دفع مقابل لم يكن يعرفه.

ديفداس

هو فيلم هندي رومانسي أنتج عام 2002، وهو مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم لـ"شارات تشاندرا تشاتوبادياي"، ويشارك في بطولته شاروخان وأيشواريا راي ومادهوري ديكسيت.





Black

من الأفلام المؤثرة، حيث تدور أحداث هذا الفيلم حول فتاة هندية تدعى "ميشيل ماكينلي" تؤدي دورها النجمة راني كابور، تكبر تلك الفتاة الصغيرة لتصبح شابة جميلة وذكية، لكنها محرومة من نعمة السمع والبصر، الأمر الذي يجعلها تشعر بإحباط وخيبة أمل مستمرة لعدم قدرتها على الاستمتاع بالأمور الجميلة التي تحيط بها.

مارد



مارد

تدور أحداث الفيلم عن رجل يمتلك قوة رهيبة، متزوج ولديه طفل صغير، عندما تأسره العصابات وتقوم بمحاولة قتله وتعذيبه.



يعيش الطفل الصغير طوال حياته لهدف واحد فقط، وهو الانتقام من هؤلاء القتلة عندما يكبر ويصبح قويا، حيث يقرر الانتقام إلا أنه يقع في حب فتاة، وتكون المفاجأة عندما يكتشف من هو والد تلك الفتاة.



الفيلم بطولة النجم أميتاب باتشان وأمريتا سينغ وإخراج مانموهان ديساي، حيث حصل النجم الهندى أميتاب باتشان الكثير من الجوائز العالمية بسبب دوره فى هذا الفيلم.

Fan

Fan

تدور أحداث الفيلم حول المعجب الأول "جوراف" للنجم الشهير "آريان"، والذي يتسبب فرط حبه له في تمحور حياته حوله حتى يقرر يوما أن يسافر إلى مومباي رغبة في مقابلة النجم الشهير كي يهنئه بعيد ميلاده وهو الأمر الذي ظل يحلم به منذ صغره فكيف سيكون هذا اللقاء؟



الفيلم من بطولة: شاروخان، والذي يقوم بالدوران معا، بول بلاكويل ولي نيكولاس هاريس ومن تأليف وإخراج مانيش شارما.

Chennai Express

الفيلم من بطولة، شاروخان، ديبيكا بادوكان، ومانوراما، ومن تأليف كسبهاش وإخراج روهيت شيتي.



تدور أحداث الفيلم حول "راهول" الشاب الوفي لجديه اللذان يربيانه بعد وفاة والديه وفجأة يموت جده ويجد نفسه مضطرا للسفر إلى تاميل نادو في الهند للوفاء بوصية جده وفي أثناء رحلته في القطار يقابل "ميناما" وهي فتاة جميلة في طريقها للهرب من والدها.

Barfi

Barfi

يعتبر من الأعمال التي تصنف رومانسي اجتماعىي بطولة النجم رانبير كابور، بريانكا شوبرا، سوراب شوكلا.



يقع بارفي الذي يعاني من إعاقةٍ بالسمع والكلام في حب الفتاة الجميلة شروتي، وبالرغم من حب شروتي له إلا أنها ترضخ للضغوط من حولها وتتزوج شابًا آخر.