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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع لإنتاج اللمبات الليد بعلامات تجارية مقلدة بالغربية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:58 م
اللمبات الليد
اللمبات الليد
نرمين محمود الدهان
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ضمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، مصنعا لإنتاج وتصنيع لمبات الليد بعلامات تجارية مقلدة يعمل بدون ترخيص، بقرية شقرف مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع اللمبات الليد بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية غير مسجلة بناحية شقرف مركز طنطا، وتم التحفظ على منتج نهائي 6 كراتين بكل كرتونه و14 إسبوت بإجمالي 64 إسبوت، 500 بوردة بالترانس، و1000 ترانس، و1000 باخة طربوش لمبة ليد، 1000 عبوة فارغة معده لتعبئة اللمبات الليد وجار العرض علي النيابة العامة.

كما تم ضبط مضرب أرز بناحية تلبت قيصر مركز طنطا يقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية ملك الغير، وتم التحفظ على 8000 كجم أرز معبأ في عبوات تحمل ماركات مختلفة بغرض غش وتضليل المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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