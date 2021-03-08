براتب 3100 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن لإحدى الشركات بالجيزة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، وذلك براتب يصل إلى 3100 جنيه، وساعات عمل 12 ساعة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مشرفين أمن بالعاصمة الإدارية، وذلك براتب 2900 جنيه، وأفراد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره علي 45 سنة، وبراتب يتراوح من 2500 جنيه، إلى 3100 جنيه.كما تتضمن الوظائف المتاحة، أفراد أمن بالعاصمة الإدارية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، أو إعدادية، وذلك براتب 2700 جنيه تحدد بحسب موقع العمل.وحددت الشركة أماكن العمل في، الشيخ زايد، صلاح سالم، مدينة بدر، التجمع الخامس، مدينة الإنتاج الإعلامي، الغردقة (وجبات، إقامة).وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01094295557، أو 01099958384، والتواصل مع المدير المسئول محمد ثروت، أو التوجه لمقر الشركة في 13 شارع عبد المجيد بدوي، العمرانية، الجيزة.