حمدوك يزور السعودية على رأس وفد رفيع ويلتقي ولي العهد

يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، غدا الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كما سيعقد أعضاء الوفد المرافق لحمدوك لقاءات مع نُظرائهم السعوديين.ويرافق حمدوك في زيارته للرياض وزراء شئون مجلس الوزراء، الخارجية، المالية والتخطيط الاقتصادي، الزراعة والغابات، الاستثمار والتعاون الدولي، مدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان المركزي، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشار مجلس الوزراء الى أن الزيارة تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها.