«عاقل»: المشاركة بالمعارض الخارجية تعزز الوضع السياحي

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن مشاركة وزارة السياحة والآثار والغرفة النوعية للسياحة والقطاع الخاص في المعارض السياحية التي ستقام بالخارج خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها معرض أوكرانيا الذى سيقام في مدينة كييف بأوكرانيا في 24 مارس الجاري سيعزز من الوضع السياحي لدينا وسنلمس مدى التفاعل من خلال التواصل المباشر مع صناع السياحة بالعالم.وتابع "عاقل" لـ"الدستور"، أن السوق الأوكراني يحتل المرتبة الأولى حاليا في أعداد السائحين الوافدين منة، كما أنه من أولى الأسواق التي عادت إلى مصر وأرسلت الافواج السياحية البحر الأحمر وجنوب سيناء بعد الغلق نتيجة تداعيات فيروس كورونا.وطالب الفنادق بعدم التدني بالأسعار والمحافظة على سعر السوق المصري وعدم الهبوط به وتقديم منتج جيد بأسعار جيدة والبعد عن حرق الأسعار الذى يمارس في الأسواق الوافدة المختلفة حتى نتمكن من زيادة الأسعار بعد زيادة الطلب.