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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «تشريعية النواب» تبحث إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:59 م
النواب
النواب
أشرف لاشين
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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعها لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، تمهيدًا لإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12-7-2018 و8-12-2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23-11-2020.

كما سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر فى مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23-11-2020.

وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.

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